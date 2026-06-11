ರೈತರು-ವರ್ತಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ:ಡಿಸಿ

ಕೋಲಾರ, ಜೂ, ೧೧-“ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವರ್ತಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಸದಾ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಟೊಮೇಟೊ ಸುಗ್ಗಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ವರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು,” ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ (ಎಪಿಎಂಸಿ) ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ.ಎಂ,ಆರ್. ರವಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಟೊಮೇಟೊ ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರ್ತಕರ ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಳೆದ ವಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಷವೂ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸೀಸನ್ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು (ಲೇಬರ್) ಪ್ರತಿ ವಷದಂತೆ ಈ ವಷವೂ ತಮ್ಮ ಕೂಲಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ರೇಟ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ದರ ೦.೬೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ೧.೦೦ ದರವನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವರ್ತಕರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೇಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ವರ್ತಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ರೂ.೧೩೦ ರಿಂದ ರೂ.೧೪೦ ರಷ್ಟಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೇಟ್ ಬೆಲೆಯು ಸದ್ಯ ರೂ.೨೫೦ ರ ಗಡಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಕ್ರೇಟ್ ಒಡಗಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಟ್ಗಳ ಕಳ್ಳತನವಾಗುವುದರಿಂದ ವರ್ತಕರು ನಿರಂತರ ನಷ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ವರ್ತಕರು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲೇಬರ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್. ಪಿ. ಜಗದೀಶ್, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ವರ್ತಕರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್. ಎ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಚೆಗೌಡ,ಪ್ರಮುಖ ವರ್ತಕ ಸಿ ಎಂ ಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಹಮಾಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಎ. ಬಾಬು, ಲಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.