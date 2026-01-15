ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನಕ್ಕಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ:ಜ.15: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ರವರ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಕಲಬುರ್ಗಿಗೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ, ನಗರದ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ ಪೆÇೀಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ 25000 ಚದುರ ಅಡಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಶೇಕಡ 90%ರ ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕ 2-1-2026 ರಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಕಲಬುರ್ಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಜಹರ ಅಲಂ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹೇಶ ಹೂಗಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಜಮೀಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿ. ಎ. ನಿವೇಶನದ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು.
ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಜಹರ್ ಅಲಂ ಖಾನ್ ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂಧಿಸಿ ಸನಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬಳುಂಡಗಿ, ನೌಕರರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಏರಿ, ಧರ್ಮರಾಜ ಜವಳಿ, ರಾಜೇಶ ನೀಲಹಳ್ಳಿ, ಶಶಿಕಾಂತ ಹೋಳ್ಕರ್, ಮುರಳಿಧರ ಟುಣಪೆ, ವಿಲಾಸರಾವ್ ಸಿನ್ನೂರ್ಕರ್, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್, ಜೆ. ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್,ಸಂತೋಷ್ ಕೋಟನೂರ್, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೋರಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಸಂತೋಷ ಗಂಗೂ,, ರಾಕೇಶ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸಂತೋಷ ಸಲಗರ್, ಡಿ.ಕೆ. ರಾಜರತ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
