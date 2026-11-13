ಹೆಲ್ಮೆಟ್,ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ

ಬೀದರ,ನ.13: ನಗರದ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ವಾಹನ ಸವಾರರು ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೇಟ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು
ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬೀದರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಗು ಸಸಿ.ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಮೋಡಾರ ಡೈವಿಂಗ ಸ್ಕೂಲ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಿವರಾಜ ಜಮಾದರ,ಸಂತೋಷ ಬಿರಾದರ,ರಾಮಶೆಟಿ ಮಾಳಗೆ,ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾಲಜಿ.ಮತ್ತು ಹಿರೇಮಠ ಪರಿವಾರದವರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಬೀದರ,ನ.13: ನಗರದ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.