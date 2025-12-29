ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವ್ಯವಹಾರ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.29- ತಾಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ನಡೆಯುವ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ತಾಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಕ್ಷಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೃತ ಸಿ.ಪಾಟೀಲ ಸಿರನೂರ ನೆತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನುದಾನ ದುರುಪಯೋಗ, ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣ, ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಲು, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿರುವ ತಾಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಒಂಟಿ, ಶಿವಾಜಿ ಚವ್ಹಾಣ, ಶಿವಾನಂದ ಚಿಕ್ಕಾಣಿ, ಅಣವೀರ ಬಿರಾದಾರ, ಪ್ರಶಾಂತ ಬಾಚನಳ್ಳಿ, ಸುಧೀರ ನವನಳ್ಳಿ, ಖಾಜಾ ಹುಸೇಣ, ಆಈಫ್ ಖಾನ, ರಜನಿಕಾಂತ ಬುವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದರು.

