ರಾಜ್ಯದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ

ಬೀದರ್ :ಡಿ.೩: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಖಾಸಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅಗ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕ್ರೆಡೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರನೇ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯು ಬೀದರ್ ನಗರದ ವಾಲಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕ್ರೆಡೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ವಹಿಸಿದು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತಾನಾಡಿದ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ರೆಡೈ ಕರ್ನಾಟಕವು ತನ್ನ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ (ಟೈರ್-೨ ನಗರಗಳಿಗೆ) ವಿಸ್ತರಿಸುವ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.”ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರೀಟ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂರನೇ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಭೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ .
ಕ್ರೆಡೈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಮೂಲೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನೀತಿಗಳ ಗೊಂದಲಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ್ರೈಡೈ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನೀಲ ಕುಮಾರ ಖೇಣಿ ಮಾತಾನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕ್ರೆಡೈ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಹಾವಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, “ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಂತಹ ಟೈರ್ ೨ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮದ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪರೇಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೆಡೈ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕ್ರೆಡೈ ರಾಜ್ಯ ಖಜಾಂಚಿ ಧನರಾಜ್ ತಾಳಂಪಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾವೀರ್ ಮೆಹ್ತಾ,ಡಾ ರಜನೀಶ್ ವಾಲಿ,ಆದೀಶ್ ವಾಲಿ,ಬಸವರಾಜ್ ಧನ್ನೂರ್,ಮಾರುತಿ ಖಾಸೇಂಪೂರ್,ಅನೀಲಕುಮಾರ ಔರಾದೆ,ಸತೀಶ ಬಚ್ಚಾ,ಸರದಾರ್ ಪುನೀತ್ ಸಿಂಗ್, ವಿವೇಕ ವಾಲಿ,ನೀತಿನ್ ,ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ,ಅಮಯ್ ಸಿಂಧೋಲ್,ಪ್ರಕಾಶ ಟೋಣ್ಣೆ ,ಸತೀಶ ನೌಬಾದೆ,ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಕೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಹರೀಶ್ ಶೆಣೈ ಗುರುರಾಜ್ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪ್ರದೀಪ್ ರಾಯ್ಕರ್, ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೂ, ಬಿಜಾಪುರದ ಶರದ್ ರೋಡ್ಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪಿ.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ, ಸುರೇಶ್ ಹರಿ, ಮಮತಾ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಬೀದರ್ :ಡಿ.೩: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಖಾಸಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅಗ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕ್ರೆಡೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರನೇ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯು ಬೀದರ್ ನಗರದ ವಾಲಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕ್ರೆಡೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ವಹಿಸಿದು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.