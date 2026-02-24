ಗುರುಗಳು ಕಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೇ ಕಲಿಯಬೇಕು; ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಚಿತ್ತಾಪುರ;ಫೆ.24: ಗುರುಗಳು ಕಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯಯಂದಿರು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೇ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿ ಮಠದ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎದುರುಗಡೆಯ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಚಾಲಿತ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಸ್ಮಾರಕ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ಶಾಲೆ, ಪಿಯು ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಗೂ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳ 16ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರೈತರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ, ಗುರುಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೇ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೇ ಅದರ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದು. ಅದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರಿತವರೇಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವ ಗುರುಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುವುದಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾನು ಏನು ಕಲಿತೆ ಎಂಬುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸತ್ಯದ ದಾರಿ, ಧರ್ಮದ ದಾರಿ, ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಾದವರು ಸತ್ಯದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ದೃಷ್ಠಿಕೋನದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳೊದುಕೊಳ್ಳಲಾರದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮೈಗೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ದೃಷ್ಠಿಕೋನವನ್ನು ಬೇಡ ಎಂದರು.
ದೇವರು ಮಣ್ಣು, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಹಿಮಾಲಯ, ಪರ್ವತ, ಶಿಖರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದು ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೇರಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದು ಬಯಸಿದರೇ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಸಂತೆ ಮಾಡಲು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಂದ್ ಬಯಸಬೇಕು ಚಂದ್ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಕರೆದಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೆಳೆ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ನಂತರ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಸಾಧಕರಿಗೆ
ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕರದಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕಂಬಳೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ದಿಗ್ಗಾಂವ ಪಂಚಗೃಹ ಹಿರೇಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ಡಿಡಿಪಿಐ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಡವಳಗಿ, ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತೇಗಲತಿಪ್ಪಿ, ಮಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುನ್ನುರ್,
ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಪಾಟೀಲ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಾಟೀಲ್, ಅಣ್ಣಾರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಡಬೂಳ, ಪ್ರಕಾಶ ಜೈನ್, ಸೋಮಶೇಖರ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರಿ, ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್, ಶರಣಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು, ಪಾಲಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಇದ್ದರು.
