೧೦ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಒಂದು ತಾಸು ವಿಳಂಬ

Friday, April 10, 2026
Home ಮುಖಪುಟ ಸುದ್ದಿ

Bangalore_Newsroom
ನವದೆಹಲಿ.ಏ೧೦: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೋಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಆರ್‌ಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ೧೦,೦೦೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಳಂಬ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮೋಸದಿಂದ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸಮಯ ನೀಡುವುದು.


ಈ ನಿಯಮವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಖಾತೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಯುಪಿಐ ಸೇರಿದಂತೆ ವೇಗದ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಳಂಬ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಶೀಲನೆ


೭೦ ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಾಡುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೋಸಗಾರರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.


ವಿಳಂಬ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಇದಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ, ಇದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ೨೦೨೧ರಿಂದ ೨೦೨೫ರವರೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮೋಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ೧೦ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ೨.೮ ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಏರಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸದ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಣದ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು ೪೦ ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ?೨೩೦ ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೋಸ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

