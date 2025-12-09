ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯ- 2ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ಗಿ ಆಗ್ರಹ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.9- ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯ- 2 ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಲಿ ಗಂಗಾಮತ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೃತ ಎಚ್.ಡಿಗ್ಗಿ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ತಿಗಳ ಇ-ಖಾತೆಯ ಕುರಿತು ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡದ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಲವು ನಿವೇಶನಗಳ ಅಕ್ರಮ ನಕಲು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಠಿತಿ ನಿಜವಾದ ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೈಜ ನಿವೇಶನಗಳ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಕಲು ನೀಡದೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಅಮೃತ ಡಿಗ್ಗಿ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠೀಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶರಣಪ್ಪ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನ ಸರ್ವೆ ನಂ.115ರಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 147ಯ ಇ-ಆಸ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲಯ ಕಚೇರಿ 2ರಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಕಲು ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಖಲಿ ದಾಖೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವು ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭ್ರಷ್ಟತೆಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಗ್ಗಿ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಮುಸ್ಲೀಮ ಸಂಘದ ತಾಜ ನಗರಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನ 2 ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.40/ಎ41/ಎ ಗಳನ್ನು 1972ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕರ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಈ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ತಮಗಾದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ದ ಕೋರ್ಟನಲ್ಲಿ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಅವರು ದಾವೆಯನ್ನು ಹೊಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಲಯ-2ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು, ನಿಜವಾದ ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಅಮೃತ ಡಿಗ್ಗಿ ಅವರು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
