ಜನ ನಾಯಕನ ಪರ್ವ

ಚೆನ್ನೈ, ಮೇ. ೧೦- ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತಮಿಳು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ(ಟಿವಿಕೆ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಇಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನ ನಾಯಕನ ಆಡಳಿತ ಪರ್ವ ಅರಂಭವಾದಂತಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜವಾಹರ್ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತನ ಮುಖ್ಯುಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೆಕರ್ ಅವರು ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ೯ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ, ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ನಟ ವಿಜಯ್ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಜೊತೆ ಜನರ ಹಣದ ನಯಾಪೈಸೆ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ೧೦ ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿ ಅಲಂಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೊದಲ ದ್ರಾವಿಡೇತರ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಎಸ್. ಕೀರ್ತನಾ, ಕೆ.ಎ. ಸೆಂಗೋಟ್ಟೈನ್, ಆದವ್ ಅರ್ಜುನ್, ಬಸೀ ಆನಂದ್, ಡಾ. ಅರುಣ್ ರಾಜ್, ವೆಂಕಟರಮuನ್, ನಿರ್ಮಲಾ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಡಿ.ಕೆ. ಪ್ರಭು ಇವರುಗಳು ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಂತಾಗಿದೆ.
೧೩ ರಂದು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ೧೩ ರಂದು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಕೆಸಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ೧೨೦ ಶಾಸಕರ ಬಲವಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ೧೩ ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ತಮಗಿರುವ ಬಹುಮತವನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ವಿಜಯ್
ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಟ ವಿಜಯ್ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಕೀರ್ತಿಗೂ ವಿಜಯ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ೨೦೦ ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಿಕೆ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಜನರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ವಿಜಯ್. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರ್ವ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹೊಸ ಯುಗ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಜನಹಿತವೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮಂತ್ರ, ಅದನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಯುವ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ೨೦೦ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಲವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯುವಕರನ್ನು ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳಾಗಲಿ, ೮ ಕೋಟಿ ಜನರೂ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಜನರೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ: ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
ಶಿಕ್ಷಣ, ರಸ್ತೆಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಜನರ ಹಣದ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿದ್ದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಥದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಜನರ ಮುಂದೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಸರ್ಕಾರವು ಪಾರದರ್ಶಕ ಸರ್ಕಾರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಅದು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಅದನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಿ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭಿನಂದನೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಸಿ, ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು “ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಿರು ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್, ತ್ರಿಷಾ ಭಾಗಿ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತನ ಜನ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವರಾಜ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯುವರಾಜ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಿಣೆಯಾದರು. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು.