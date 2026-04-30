Thursday, April 30, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇ 1ರಿಂದ 5ರ ವರೆಗೆ ದ್ಯಾಮವ್ವ-ದುರ್ಗವ್ವ ಜಾತ್ರೆ

ಮೇ 1ರಿಂದ 5ರ ವರೆಗೆ ದ್ಯಾಮವ್ವ-ದುರ್ಗವ್ವ ಜಾತ್ರೆ

By
Hubli_Newsroom
-

ಧಾರವಾಡ: ಇಲ್ಲಿಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಗರದ ಹಾವೇರಿಪೇಟೆಯ ದ್ಯಾಮವ್ವ-ದುರ್ಗವ್ವ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೇ 1ರಿಂದ 5ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. ಭೀಮಣ್ಣವರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.


ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುರುಘಾಮಠದ ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಾಯಿನಗರದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀ, ಬಂಕಾಪುರದ ಭಾನುದಾಸ ಸರಪದ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದತ್ತಾವಧೂತ ಮಹಾರಾಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.


ಮೇ 1ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಕುಡಿ ತುಂಬುವ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.33ಕ್ಕೆ ದತ್ತಾವಧೂತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯರ ವಿವಾಹ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರವಚನ ಬಳಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಳಿಕ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಮೇ 2ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವೆಂಕಟೇಶ ಜೋಶಿ ಅವರಿಂದ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀ ಪ್ರವಚನ ಬಳಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದರು.


ಮೇ 3ರಂದು ದೇವಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ, ನಂತರ ದೇವಿಯರ ಹೊನ್ನಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ಭಾನುದಾಸ ಸರಪದ ಅವರಿಂದ ಕೀರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿ ರಾತ್ರಿ ಬಸಮ್ಮ ಸುಲ್ತಾನಪುರಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಬುಂಚನೂರ ಅವರಿಂದ ಸವಾಲ್ ಜವಾಬ್ ಪದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 4ಕ್ಕೆ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಮೇ 5ಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ, ನಂತರ ಕುಂಭಮೇಳ, ದೇವಿಯರ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಗದಿತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ 9448590704 ಅಥವಾ 9448235772 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಭೋಸಲೆ, ಶಂಕರ ಕದಂ, ಆರ್. ಜೆ. ಕಟಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಜಮಾದಾರ ಇದ್ದರು.

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.