ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ:ನಡಹಳ್ಳಿ

ತಾಳಿಕೋಟೆ:ಅ.೧೯: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಗೆ ಪ್ರಾರಂಬಗೊAಡಿರುವ ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವದು ಇದು ಶೋಚನೀಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಜನರೇ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ(ನಡಹಳ್ಳಿ) ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸೋಮವಾರರಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಕುಟುಂಭಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರಲು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರೂದ್ದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೇರವಣಿಗೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅದೇಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳ ಯಾವೊಬ್ಬನೂ ಮಾತನಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮನೋ ವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂದಿಸಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇನ್ನೋರ್ವ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಂಡ ವಿಜಯಸಿಂಗ್ ಹಜೇರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲದೇ ದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹರಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿರುವದರಿಂದ ಈ ದುಸ್ಕೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹವೂ ಕೂಡಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಾಲಯವೇ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವದಲ್ಲದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿರುವದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅತೀವ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು. ಯುವಕರಿಗಾಗಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಲಿ ಸಂಬAದಿತ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರೂದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯವೂ ಕೂಡಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿಬರಲಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂದಿಸಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಲ್ಶಾದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತ ವೃಂದದವರಾದ ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ತನಿಖೆಯು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಸುಳ್ಳ ಆರೋಪ ಮಾಡಲು ಯಾರು ಪ್ರಚೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಇರುವ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೀಸಿದ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಈ ಕುಚೇಷ್ಠಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಜವಾಡೆಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಭವಾನಿ ಮಂದಿರದಿAದ ಹೊರಟ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೇರವಣಿಗೆಯು ಎಲ್ಲ ಕೋಮಿನವರಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲದೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಕತ್ರಿ ಭಜಾರ, ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗುಂಟಾ ಹಾಯ್ದು ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಕಾಲ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಹಶಿಲ್ದಾರ(ಗ್ರೇಡ್-೨) ಪ್ರದೀಪ ದೇವಗಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರರುಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾ.ವ್ಹಿ.ಎಸ್.ಕಾರ್ಚಿ, ಸುಧಿರ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪ್ರಭು ಗೋಗಿ, ಡಾ.ಅನೀಲ ಇರಾಜ, ಬಿ.ಜಿ.ಸುರಪೂರ, ಎಂ.ಡಿ.ಧನಪಾಲ, ವ್ಹಿ.ಕೆ.ಪ್ರಥಮಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಪ್ರಥಮಶೆಟ್ಟಿ, ನೇಮಿನಾಥ ಧನಪಾಲ, ಎಸ್.ಬಿ.ಹಜೇರಿ, ವ್ಹಿ.ಎನ್.ಧನಪಾಲ, ಕೆ.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ, ಗುಂಡುರಾವ್ ಧನಪಾಲ, ಆರ್.ಬಿ.ದಮ್ಮೂರಮಠ, ವಾಸುದೇವ ಹೆಬಸೂರ, ಜಿ.ಜಿ.ಮದರಕಲ್ಲ, ರಾಜು ಹಂಚಾಟೆ, ಶ್ರೀಪಾದ ಸಂಗ್ಮಿ, ರತ್ನಪ್ಪ ಪ್ರಥಮಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಸಂಗ್ಮಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಜಗತಾಪ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಾಪೂರ, ಪ್ರಮೋದ ಅಗರವಾಲಾ, ಜೈಸಿಂಗ್ ಮೂಲಿಮನಿ, ಮುದಕಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ, ಚಂದ್ರು ಬಬಲೇಶ್ವರ, ಆರ್.ಬಿ.ಸುರಪೂರ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಯಾಥಗಿರಿ, ಪಿ.ಎ.ಸುರಪೂರ, ರಾಜಣ್ಣ ಸೊಂಡೂರ, ಪ್ರಕಾಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಚವ್ಹಾಣ, ಸಿದ್ದು ಬೆಳಗುಂಪಿ, ಒಳಗೊಂಡು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು.