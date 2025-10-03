ರೇಖಾ ಸೌದಿ ಅವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ

ಬೀದರ್: ಅ.3:ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ, ಬಿದರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಖಾ ಸೌದಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಾವಿರದ ಶರಣು, ಹಾಲಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು, ಎಂಥ ಶ್ರೀಮಂಥನಂತಾನೋ, ಮಾನವ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸದ ತಡಿಕೆ, ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಸಂಭವ, ತೋರಾ ಮನ್ ದರ್ಪಣ್ ಕಹಲಾಯ- ಪತಾ ನಹಿ ಕಿಸ್ ರೂಪ್ ಮೇ ಆ ಕರ್, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ… ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು.
ರೇಖಾ ಸೌದಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೌದಿ, ಮಧುಶ್ರೀ, ವೈಷ್ಣವಿ ಕೊಪ್ಪ ಸಹಗಾಯಕರಾಗಿ, ಮಧುಸೂಧನ್ ಕೊಪ್ಪ- ತಬಲ, ವಸಂತ ಕುಂಬ್ಳೆ- ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಪೂರ್ಣಪ್ರಸಾದ- ಬುಲ್ ಬುಲ್ ತರಂಗ ಹಾಗೂ ಗುರುದತ್ತ – ರಿಥಂ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಆದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ರೇಖಾ ಸೌದಿ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ರೇಖಾ ಸೌದಿ ??ವರ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ದಸರಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ. ಮಲ್ಲೇಶ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ, ವಕೀಲ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.