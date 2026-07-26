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ಖಾಸ್ಗತನ ಪನ್ನಿರ ಮಸಾಲಾ-ಚಪಾತಿ ಪ್ರಸಾದ ಸವಿದ ಸದ್ಭಕ್ತರು

By
Kalaburgi_Newsroom
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ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ವಾನ್ ಭೋಜನ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಈ ಭಾರಿ ಶುಕ್ರವಾರರಂದು ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಪನ್ನಿರ ಮಸಾಲಾ, ಚಪಾತಿ, ಹುಗ್ಗಿ, ರೈಸ್, ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ, ಬೊಂದೆ, ಖಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾಂಬಾರ ಸವಿದರು.
ಸುಮಾರು ೯ ದಿನಗಳಕಾಲ ಜರುಗಲಿರುವ ಈ ಜಾತ್ರೋತ್ವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷವು ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ೨೦ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲುವಷ್ಟು ಫಕ್ವಾನ್ ಭೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುರುವಾರರಂದು ೫೦ ಸಾವಿರ ಚಪಾತಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಪನ್ನಿರ ಮಸಾಲಾ-ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹುಗ್ಗಿ, ಶೆಂಗಾದ ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಶ್ರೀಗಳು ಉಣಬಡಿಸಿದರು.

ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗೋದಿ ಹುಗ್ಗಿ, ತುಪ್ಪ, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, ಬೋಂದಿ, ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ಜೋಳದ ಹಾಗೂ ಸಜ್ಜಿ ರೋಟ್ಟಿ ವಿವಿಧ ತರಹದ ಪಲ್ಲೆ, ಒಳಗೊಂಡAತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಫಕ್ವಾನ ಭೋಜನೆದಂತೆ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಖಾಸ್ಗತಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ತರೇ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಜನರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂ. ವಿರಕ್ತಶ್ರೀಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತರ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರವಾದುದ್ದಾಗಿದೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಶೆಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ, ರೋಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿತರವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಖಾಸ್ಗತ ಮಠಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರೇ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
                             ಬಾಲಶಿವಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ದೇವರು
                              ಶ್ರೀ ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರ ಮಠ ತಾಳಿಕೋಟೆ

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