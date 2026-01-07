ಜೀವ ವೈವಿದ್ಯ ಉಧ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ: ಪೂಜ್ಯರ ಸಂತಸ

ಗುರುಮಠಕಲ್, ಜ.೭- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಸರಕಾರವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ೧೫೩ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಉಧ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು, ಶ್ರೀ ಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರ ಗುರುಮುರುಘ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಖಾಸಮಠ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಹಾಗೂ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಕ ಕ್ರಾಂತಿ, ಸಮ ಸಮಾಜದ ತತ್ವಗಳು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಉಧ್ಯಾನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುಮಠಕಲ್, ಜ.೭- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಸರಕಾರವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ೧೫೩ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಉಧ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು, ಶ್ರೀ ಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರ ಗುರುಮುರುಘ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಖಾಸಮಠ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಹಾಗೂ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.