ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರ-೧೭ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಉಪವಾಸ ದಾನ-ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಿ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಮೋದ ಕೊಚೇರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸಮೀಪದ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಮಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವರಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳದ ಸ್ವಸ್ಥಿಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಅವರ ಭವ್ಯಮಂಗಲ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಥಿತಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಣನೀಯ ಆರ್ಯಿಕಾ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಜಿನವಾಣಿ ಮಾತಾಜಿಯವರ ನಿರಂತರ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ದಿ. ದೇವೆಂದ್ರಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಜಿ, ಡಾ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ, ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜೈನ ಮುಖಂಡರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಹೊರಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕ, ರಾಜ್ಯ-ಹೊರರಾಜ್ಯ, ಜೈನ ಶ್ರಾವಕ-ಶ್ರಾವಕೀಯರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾನವಾಯಿತು. ನಿರಂತರ ದಿ. ದೇವೆಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಜೀಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದವು ಈಗ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಾಮಿಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
ಆರ್ಶೀವಚನ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ ಸ್ವಸ್ಥಿಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಇದೆಲ್ಲಾ ಅಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನು,ಮನ,ಧನದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವೇಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದಿ. ಶ್ರೀ ದೇವೆಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕನಸ್ಸಿತ್ತು ಇದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅದು ಇಂದು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಆರ್ಶೀವಾದ ಸದಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಇದರ ಉತ್ತೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪ ಆದಷ್ಟೂ ಬೇಗನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲಿ ಆದಷ್ಟೂ ಬೇಗೆನೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ ಭಗವಂತನು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.
ಎನ್ಡಬ್ಲೂಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನೀಲ್ ಹನಮನ್ನವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನೇರವೇರಿತು. ರಾಜು ಜಕ್ಕನ್ನವರ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಪಾಟೀಲ, ವಿನೋದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರ, ಅಭಯ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಸಂಜೀವ ಕಂಚಿ, ಅಭಿನಂದನ ಕೊಚೇರಿ, ರಾಜು ಕಂಚಿ, ಭರತೇಶಗೌಡರ, ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಗೆನ್ನವರ, ಭೂಪಾಲಗೌಡ್ರ, ಭರತೇಶ ಉಪಾಧ್ಯೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಕಮೀಟಿಯವರು ಇತರರಿದ್ದರು.