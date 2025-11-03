ದೇವಲ ಮಹರ್ಷಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.3-ನೇಕಾರ ಸಮುದಾಯದ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ಗುರು ಶ್ರೀ ದೇವಲ ಮಹರ್ಷಿಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸಪ್ತ ನೇಕಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು ಆದ ಸಂತೋಷ ಗುರಮೀಟಕಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಪ್ತ ನೇಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಅಷ್ಟಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಸಪ್ತ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾಧಿಸುವ ಸಮಾಜವೇ, ನೇಕಾರ ಸಾಲಿ ಸಮಾಜ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನವಿಲ್ಲದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ಅಸ್ತಿತ್ವ 1923 ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಂಪಿ ದೇವಾಂಗ ಪೀಠ, ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧಕರು, ವೈಷ್ಣವ ಪದ್ದತಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮೂಲ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ನವರನ್ನು 7ನೇ ಅವತಾರಿ ಎಂದು ದಿ.ರಮೇಶ ಮಾಳಾ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಜ ಸತ್ವವೆಂದರೆ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಶೈವ ಮೂಲದವರು, ಕನ್ನಡದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕರ್ತೃ, ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯ ಶರಣರೆಂದು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಡಾ.ಬಸವರಾe ಚನ್ನಾ, ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಲ ಮಹರ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟ ದಾರದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಂಕಳ ಹುರಿ ಕಟ್ಟಲು ನೇಕಾರ ನೈದ ದಾರವೇ ಮೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪೆÇ್ರ.ಅನಾದಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರವರು ತಮ್ಮ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸಪ್ತ ನೇಕಾರರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಜೇ.ವಿನೋದಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 1998 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರುನಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ದೇವಾಂಗ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ನೇಮಕವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಜರುಗಿದ ವಿಶ್ವ ದೇವಾಂಗ ಸಮ್ಮೇಳನವೇ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ನೇಕಾರ ಸಂಘ ಹುಟ್ಟಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಲಪುರ ವಂದಿಸಿದರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಹುಲ ಕೊಷ್ಠಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಚೌಡಗುಂಡ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ನ.3-ನೇಕಾರ ಸಮುದಾಯದ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ಗುರು ಶ್ರೀ ದೇವಲ ಮಹರ್ಷಿಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸಪ್ತ ನೇಕಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.