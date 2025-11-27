ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೇಶಮುಖ ಸೇವೆ ಅನುಪಮವಾದದ್ದು : ಅಪ್ಪಾರಾವ ಸೌದಿ

ಔರಾದ್ : ನ.೨೭:ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅನೀಲ ಕುಮಾರ್ ದೇಶಮುಖ ಸೇವೆ ಅನುಪಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಸೌದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಔರಾದ್, ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ, ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಮುಖ ಅಂತರAಗ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗಳಿAದ ತುಂಬಿದೆ.
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಮುಖ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೊಸ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ದೇಶಮುಖ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿAಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿAಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಶಿರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ರೇಖಾ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಸೌದಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಶರಣಪ್ಪ ಚಿಟಮೆ, ಮನ್ಮತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಶಮುಖ ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿ ನುಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಪತ್ರಕರ್ತ ಅನೀಲ ಕುಮಾರ್ ದೇಶಮುಖ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮಲನಗರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಮೀತಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ತಾಪಂ ಇಒ ಕಿರಣ ಪಾಟೀಲ್, ತಾಪಂ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಕುಮಾರ ಘಾಟೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಮೊಕ್ತೆದಾರ್, ರವೀಂದ್ರ ಮುಕ್ತೆದಾರ್, ಶಾಲಿವಾನ ಉದಗಿರೆ, ಅಮರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ಸಂದೀಪ ಪಾಟೀಲ್, ಸುಧಾಕರ ಕೊಳ್ಳುರ, ಅಶೋಕ ಶೆಂಬೆಳ್ಳೆ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಹಾವಪ್ಪ ದ್ಯಾಡೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟಂಕಸಾಲೆ, ಬಾಲಾಜಿ ಅಮರವಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.