ಭಾಲ್ಕಿ : ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಶೋಧಕ ರವಿ ಹಂಜ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಗರದ ತಹಸೀಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಚಿದ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಮೂಲಕ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಚಿಂತಕ ಆರ್ಥರ್ ಮೈಲ್್ಸ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರವಾದಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಲಂಡನ್ ನಗರದ ಥೇಮ್್ಸ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವಣ್ಣವರ ಪುತ್ಥಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಿಸಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾತೃ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಿಸಿದ ರವಿ ಹಂಜ್ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ನಿರ್ಮಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಆತಂಕವಾದಿಯೆಂದು ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಅವನ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ರವಿ ಹಂಜ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ಆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಾದ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದೇ ಮಹಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಡಕುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಮಹಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೇ, ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುವಂತೆ, ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಾಣದ ಕೈಗಳಿಗೂ ಕೋಳ ತೊಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಲಂ ದುರುಪಯೋಗದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಸರಕಾರ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಚಿದ್ರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸುದೀಪ ತೂಗಾವೆ, ಬಸವರಾಜ ಕಾರಬಾರಿ, ಜಗದೀಶ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾಶಿನಾಥ ಚಳಕಾಪೂರೆ, ರಾಜು ಕುಂಬಾರ, ಸಂಗಮೇಶ ಮಾರ್ಗೆ, ವಿಷ್ಣು ದುರ್ವೆ, ಪ್ರಶಾಂತ ಹನುಮಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹೇಶ ರಾಚೋಟೆ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ, ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ, ಶಿವಾಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.
ಭಾಲ್ಕಿ : ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಶೋಧಕ ರವಿ ಹಂಜ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಗರದ ತಹಸೀಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಚಿದ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಮೂಲಕ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.