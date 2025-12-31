ಅವರೇಕಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಡಿ ೩೦ – ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವರೇ ಕಾಯಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮೋಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ರೈತಸಂಘದಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜರವರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ ಕಳೆದ ೫ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರೇಕಾಯಿ ಅವಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಗ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಗಧಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯುತ ಬೆಲೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೈತಸಂಘದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಅವರೇ ಕಾಯಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅವರೇಕಾಯಿ ಬೆಳೆದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಗಡಿಭಾಗದ ರೈತರು ಆಂಧ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅವರೇಕಾಯಿ ಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಷ್ಟಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರು ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯ್ದೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಶಾಪ ತಟ್ಟುವ ಕಾಲ ದೂರ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಹಾಕಿದರು.
ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಅವರೇ ಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರು? ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರೇಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇರೆಯೇ? ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೆರ್ನಹಳ್ಳಿ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ೩ ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅವರೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ್ಮ ಫಸಲು ಬೆಳೆದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವ ರೈತರಿಗೆ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲವೇ? ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕಮಿಷನ್ ಹಾವಳಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ? ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದರೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ? ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನೀಡುವ ಲಂಚಕ್ಕೆ ರೈತರ ಬೆವರಿನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅಡ ಇಟ್ಟಿದರಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಅವರೇ ಕಾಯಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗ ಗುರ್ತಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೇ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪುರಸಭೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದೆ ಬೀದಿ ನ್ಯಾಯಗಳ ಸಮೇತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚತ್ತು ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗುವ ಅನಾವುಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಮನವಿ ನೀಡುವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡ ಬಂಗವಾದಿ ನಾಗರಾಜು ಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಕಂಬಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ, ಅಲವಟಿ ಶಿವು, ಶಪ್ಲೀವುಲ್ಲಾ, ರಾಜೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಂಗಸಂದ್ರ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಗಿರೀಶ್, ರಾಜು, ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು.