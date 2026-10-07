ಸೇತುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹ: ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.7: ಡಾ.ಅಜಯಸಿಂಗ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಜೇವರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನರಿಬೋಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಾಮನೂರಿನ ಅಪೂರ್ಣ ಸೇತುವೆ ಪೂರ್ಣಗೋಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ
ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಎರಡನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆಯು ಧರಣಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ, ದತ್ತು ಹಯ್ಯಾಳಕರ್, ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ವಠಾರ , ಗುರಣ್ಣಾ ಹೈನಾಪೂರ, ವಿನೋದಕುಮಾರ ಜನವರಿ,ಭಗವಾನ್ ಎ ಬೋವಿ, ಬಾಪುಗೌಡ ಯರಗಲ್, ಹಣಮಂತ ಕಾಖಂಟಗಿ, ಶರಣು ನೌಲೆಕರ್, ಆನಂದ ಹೋನಗುಂಟಿ, ಬಜರಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ರೋಹಿತ್ ಪಾಟೀಲ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರಡಗಿ, ಶಿವಚಲಪ್ಪಾ ಬ್ಗಾಗಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.7: ಡಾ.ಅಜಯಸಿಂಗ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಜೇವರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನರಿಬೋಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಾಮನೂರಿನ ಅಪೂರ್ಣ ಸೇತುವೆ ಪೂರ್ಣಗೋಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ