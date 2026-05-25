ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ,ಮೇ25: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೈಲ್ ಅಭಾವ ತಲೆದೋರಿದ್ದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತುತ್ತಿಗೆ ಹಳ್ಳು ಎಂಬಂತೆ ಡಿಸೈಲ್ ಕೊರತೆ ರೈತರನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದೆ.
ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಡಿಸೈಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಿತ್ತಲು ರಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೆ 25 ರಿಂದ 50 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಯಾವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಡಿಸಲ್ ಲಭ್ಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು 25 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪಾಳೆಕೆ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ತಾಲೂಕ ಆಡಳಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರೈತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ರಮೇಶ್ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ರೈತರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೂಡಲೇ ಬಂಕುಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ಕರೆದು ತಾಲೂಕ ಆಡಳಿತ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಲ್ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಪದ್ಮರಾಜು ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಎಂತದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.