ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.5: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ. 8 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 20 ದಿನ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ, ಕ ಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಜೆ.ಎಸ್. ವಿನೋದಕುಮಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು. ಏಳು ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ತಜ್ಞ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ತ್ವರಿತ ವರದಿ ಪಡೆದು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಮತ್ತು ಯುವಜನರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾರತಮ್ಯದ ನೀತಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ.
ಈ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ನೈಜ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಳಗಿನ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು. ಈ ಹೊಸ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರೂ ಪಕ್ಷ ಬೇಧ ಮರೆತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 2026 ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ದಂದು ಈ ಭಾಗದ ನೈಜ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ಬೃಹತ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವದು ಎಂದು ಜೆ. ಎಸ್. ವಿನೋದಕುಮಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.5: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ. 8 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 20 ದಿನ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ, ಕ ಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಜೆ.ಎಸ್. ವಿನೋದಕುಮಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.