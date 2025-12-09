ಕೆಎಂಎಫ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.9: ಕೆಎಂಎಫ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸುವದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ತೊಗರಿ ಧಾನ್ಯ ಸುರುವಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು.ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಂಪ್‍ಸೆಟ್ ರೈತರಿಗೆ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ 12 ತಾಸು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.ಹೊರದೇಶದ ತೊಗರಿ ಮೇಲೆ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಬೇಕು.ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ 1 ಸಾವಿರ ರೂ, ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ 5 ನೂರು ಆವರ್ತನಿಧಿ ಕೊಡಬೇಕು. ತೊಗರಿ ಮಂಡಳಿ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು,
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉಮಾಪತಿ ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾಂತಗೌಡ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ,ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಥಂಬೆ,ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಮಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

