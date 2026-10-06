ನೆಲಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೇರು ಹುಡುಕಿದ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿಗಳ ಮಂಥನ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ,
ವಿಜಯಪುರ, ಅ. ೬: ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ‘ನೆಲಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಚರಿತ್ರೆ, ತಾತ್ವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತತೆ’ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯುವ ಗೋಷ್ಠಿ ಭಾನುವಾರ ನಗರದ ಆನಂದನಗರದ ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಜಿ. ಕೋಟಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುವಜನತೆಯ ಧ್ವನಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನೈಜ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಷದ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯೆ ಮಾಯಾ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ೧೫ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿಗಳು ‘ನೆಲಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ’ದ ಚರಿತ್ರೆ, ತಾತ್ವಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಷದ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಘುನಂದನ್ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀಡುವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಭಾರತದ ನೈಜ ಮೂಲ ಸತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರೊ. ಸುಮಾ ಸಾವಂತ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ರಾಮು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮಯೂರ ತಿಳಗೂಳಕರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವೇಕ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಲವಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಗೋಡಸೆ, ಯುವ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಡಾ. ರಾಹುಲ್ ಮರಳಿ, ಶ್ರೀರಂಗ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಾರಾಯಣ ಶೇವರೆ, ಗಣೇಶ ಅಡಿಗ, ಸುಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಿವಶರಣ ಗೋಡ್ರಾಲ್, ಶ್ರೀರಂಜನಿ ದತ್ತಾತ್ರಿ, ಅಶೋಕ ರಾಯ್ಕರ್, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಶ್ರೀರಂಗ ಪುರಾಣಿಕ, ಮಾಧುರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಭಾರತಿ ಗೋಡಸೆ, ಚಿದಂಬರ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಿಯಾ ಹರಿದಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ,