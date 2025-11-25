ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದೀಡ ನಮಸ್ಕಾರ

ಲಕ್ಷೆö್ಮÃಶ್ವರ,ನ.೨೫: ಸರ್ಕಾರ ಗೋವಿನ ಜೋಳವನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಲಕ್ಷೆö್ಮÃಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಮಠಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ೧೦ನೇ ದಿನ ಪೂರೈಸಿದೆ.
ರೈತರ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಠಾಧೀಶರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ನ.೨೧ ರಂದು ಗೋವಿನ ಜೋಳವನ್ನು ಪ್ರತಿ.ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ೨೪೦೦ ರೂ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೋಮವಾರೂ ವಿನೂತನ/ವಿಶೇಷ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಜನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಲಕ್ಷೆö್ಮÃಶ್ವರದ ವರೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ಎತ್ತುಚಕ್ಕಡಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಡೊಳ್ಳು,ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹತ್ತಾರು ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾವಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಪಾದಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ದೀಡ ನಮಸ್ಕಾರದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ದೀಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೇವೆಯ ಬಳಿಕ ರೈತರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಮಲ್ಲೇಶ ವಡ್ಡರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡುವ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲಂಕೃತ ಎತ್ತು-ಚಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದಲೇ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರು.
ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ(ಸಲ್ಲೇಖನ) ವೃತಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಆದ್ರಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಮಹಾರಾಜರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೇ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಲಕ್ಷೆö್ಮÃಶ್ವರದ ರೈತರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಹೋರಾಟ, ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಲವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಡಿ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಂಗಳಿAದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ರೈತರು ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ರೈತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವವಹಿಸಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾಗಡಿ, ರವಿಕಾಂತ ಅಂಗಡಿ, ಎಂ.ಎಸ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ, ಪೂರ್ಣಾಜಿ ಖರಾಟೆ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ವಡ್ಡರ, ಶರಣು ಗೋಡಿ, ನಾಗರಾಜ ಚಿಂಚಲಿ, ನೀಲಪ್ಪ ಶರಸೂರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.