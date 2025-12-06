ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ, ಸರ್ವೇ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ, ಅರ್ಜಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಡಿಸಿ ಸೂಚನೆ

ಆಳಂದ:ಡಿ.6: ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಸೌದನಲ್ಲಿರುವ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನುಮ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, “ಕಡತಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರಿಸಬೇಡಿ” ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮÀ, ಸರ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ, ದೂರು ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಜಾರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು:
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನುಮ್ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, “ಕಡತಗಳ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆÉ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಡತ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಬೇಡಿ” ಎಂದು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅವರು, “ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 95% ತ್ವರಿತತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ. ಆರ್ಟಿಸಿ (ರೈಟ್ ಟು ಕಾಪಿ) ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಮೀರಬೇಡಿ” ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಅವರು “ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ದೂರುಗಳನ್ನು 7 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನಿವಾರಿಸಿ. ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ” ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಹಶೀಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೋರೂಫ್ ಫುಲ್ ಸರ್ವೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು “ಸರ್ವೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕ ಸರ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಭೂಮಿ ಸರ್ವೇಯನ್ನು 80% ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಡ್ರೋನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗೆ ವೇಗ ನೀಡಿ, ಭೂಮಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರನ್ನು “ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆಗಳ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಜನರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೆÇೀರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಹಡಪದ. ನಿಂಬರಗಾ ನಾಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಆರ್. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿರಸ್ತೆದಾರ ರಾಕೇಶ್ ಶೀಲವಂತ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ “ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಮಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ” ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ದೂರು ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು:
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹಕ್ಕೆ, ಈರಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶಿವಪುತ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು “ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸಿ, ದೂರುಗಳನ್ನು 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನಿವಾರಿಸಿ” ಎಂದರು. ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆನಂದ ಕುಮಾರ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ತಟ್ಟಿ, ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಾಕ್ಸರ್, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹೇಶ್, ಹುಸೇನ್ ಪಾμÁ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಬೇಬಿ ಗೀತಾ, ನಾಗವೇಣಿ ಮತ್ತು ಸರಿತಾ ಸೀರೆನಾ ಬೇಗಮ್ ಅವರಿಗೆ “ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ ನೀಡಿ” ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು “ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ 90% ಗುರಿ ತಲುಪಿ, ಭೂಮಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಲದ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು “ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂದಾಯ ಸೇವೆಗಳು (ಉದಾ., ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿವೇಶ) ಅನ್ನು 100% ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭ ಸೇವೆ ನೀಡಿ” ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೇಡ-2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಕುದುರಿ ಮತ್ತು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ “ಭೂಮಿ ಸರ್ವೇಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗೆ ವೇಗ ನೀಡಿ” ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರನ್ನು ಭೋ-ರೂಫ್-ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ85ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಭೂಮಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನಿವಾರಿಸಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಲೆವಾರಿಗೆ ಪಹಣಿ ಆಕಾರ ಬಂದ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
