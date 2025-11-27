ಕಲಬುರಗಿ,ನ.27: ನಗರದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಗಲು ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 3 ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ ಸೇರಿದಂತೆ 8.60 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಜಪ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ಎಸ್ ಡಿ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ವಾಟರ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೀರಾಪುರ ನಿವಾಸಿ ಚಾಂದಪಾಷಾ ಮಹಿಬೂಬಪಾಷಾ ( 25) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಿ ಅನಸೂಯ ಆನಂದ ರದ್ದೇವಾಡಿ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 80 ಸಾವಿರ ರೂ ಕಳ್ಳತನ,ಇದೇ ತಿಂಗಳು 23 ರಂದು ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಿ ಕಿರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಾಳಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4.4 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 25 ರಂದು ನ್ಯೂ ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿ ಗೀತಾ ಶಿವಾಜಿ ಕ್ಷತ್ರಿ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣ, ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ 3.48 ಲಕ್ಷ ರೂ ಕಳುವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು .
ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಕನ್ನಿಕಾ ಸಿಕ್ರಿವಾಲ್ ,ಪ್ರವೀಣ ನಾಯಕ್ ,ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸುಬೇದಾರ ಅವರ ಮಾಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪಿಐ ಅರುಣಕುಮಾರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಎಸ್ಐ ಶೈಲಜಾ,ವೈಜನಾಥ,ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇತ್ರ,ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ,ನೀಲಕಂಠರಾಯ ಪಾಟೀಲ,ಕರಣ,ಚಂದ್ರಶೇಖರ,ಮುಜಾಹಿದ್ ಕೋತ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಂಡವು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ಎಸ್ ಡಿ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಗಲು ಮನೆಗಳ್ಳನ ಬಂಧನ:8.60 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ವಶ
