ವಕೀಲ ಕಿಶೋರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ; ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕುಡಕಿ ಆಗ್ರಹ

ಕಲಬುರಗಿ ; ಅ.8:ಬೂಟ್ ನೆಕ್ಕಿದವರ ಸಂಸ್ಕøತಿಯಿಂದ ವಕೀಲ ಕಿಶೋರ ರಾಕೇಶ ಜಾತಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುವ ವಕೀಲ ಮೇಲೆ ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕುಡಕಿ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ವಕೀಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಸರಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಕಾರಿ ಜಂತುಗಳು ವಿಷಕಾರುತ್ತಿರುವ ಮನುವಾದಿಗಳು. ವಿದೇಶಿದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಆರ್ಯರ, ಆರ್ಯಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿ, ಶಿಬಿರದಿಂದ ಬಂದವನು ನಾಲಾಯಕ ಕಿಶೋರ ರಾಕೇಶ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಕುಡಕಿ ಅಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಹಿಸದ ಮನುವಾದಿಗಳು ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಂದು ಜಾತಿ ನಿಂದಿಸಿ ಬೊಗಳುವ ಜಾತಿ ಹೆಸರಿಸಿ ನಿಂದಿಸುವ ನೀಚರುಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಿ. ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಮನುವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ 52 ನೇ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಧೀಶರಾದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಇಂದಿನ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸೇನೆಯು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಕೀಲ ಕಿಶೋರ ರಾಕೇಶ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಅಗ್ರಹ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆನಂದರಾಯ ಗಾಯಕವಾಡ.ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭೋಜರಾಜ ಜುಭ್ರೆ,ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಕಾಂಬಳೆ ಅವರು ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.