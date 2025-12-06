ಭವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ದತ್ತ ಜಯಂತಿ ಸಂಪನ್ನ

Kalaburgi_Newsroom
ಅಫಜಲಪುರ ; ಡಿ.6: ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ವಾಸಿಯಾದ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಾಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡಾ
ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರ ಭವ್ಯ
ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಜರುಗಿತು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಕೇಸರ, ಕಸ್ತೂರಿ ಲೇಪನ, ವಿಶೇಷ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಅರ್ಚನೆ, ಕಾಕಡಾರತಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ, ಮಹಾ ನೈವೇದ್ಯ, ಜಯಂತ ಮಧುಕರಿ ಅನ್ನದಾನ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಜರುಗಿತು. ನಂತರ ಸಂಜೆ 5ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಬಾಲದತ್ತ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ದತ್ತ ನಿರ್ಗುಣ ಮಠದಿಂದ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

ಭಕ್ತರು ರಥದ ಮೇಲೆ ಫಲ-ಪುಷ್ಪ ಎಸೆದು ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರದ ನಡುವೆ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀಜೈ ಎಂದು ರಥೋತ್ಸವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ರಥೋತ್ಸವದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 8ಗಂಟೆಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ಮಠದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದತ್ತರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಭಜನೆ, ಕೀರ್ತನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಜರುಗಿ ಸಂಭ್ರಮದ ದತ್ತ
ಜಯಂತಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಸ್ಥಾನ ಕಾಲಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಭಟ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪೂಜಾರಿ, ನಾಗೇಶ್ ಭಟ್ ಪೂಜಾರಿ, ಉದಯ್ ಭಟ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಫುಲ್ ಭಟ್ ಪೂಜಾರಿ, ಗುಂಡು ಭಟ್ ಪೂಜಾರಿ, , ಭರತ ಪೂಜಾರಿ, ಅವಧೂತ್ ಪೂಜಾರಿ, ದತ್ತು ನಿಂಬರ್ಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡಾ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದತ್ತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಪೆÇೀಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದೆ, ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ರಥೋತ್ಸವ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

  • ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ
    ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಾಸ್ಥಾನ, ದೇ. ಗಾಣಗಾಪೂರ.

