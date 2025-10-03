ಕೊಳ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ

ಔರಾದ :ಅ.3: ವಿಜಯದಶಮಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೋರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಲಕಂಠರಾಯ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಲು ತಂಡೊಂಪ ತಂಡದಿಂದ ಸಾಗಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಿರಿಯರು, ಯುವ ಸಮೂಹ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ, ರಾಚಣ್ಣಾ, ಬಿರಪ್ಪ, ಹನುಮಾನ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ, ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರುಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಬಂಗಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದೇ ತರಹದ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಜಿ. ಕೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳೂರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ, ಸಾಗರ ಪಾಟೀಲ, ಸಚಿನ ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳೂರ, ಕಾಶಿನಾಥ ಧಬಡೆ, ಸುರ್ಯಕಾಂತ ಖೆಳಗೆ, ಬಂಡೆಪ್ಪ ದೇಗಲವಾಡೆ, ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಂಡೆ, ಬಸವರಾಜ ನಾಗಶೆಟ್ಟೆ, ಅಶೋಕ ಕೊಳ್ಳೂರ, ಶಿವರಾಜ ಹೋನಶಟ್ಟೆ, ಸುರ್ಯಕಾಂತ ರ್ಯಾಕಲೆ, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವರಾಜ ಮಡ್ಡೆ, ಬಸವರಾಜ ಹೋನಶಟ್ಟೆ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಗಟೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೊಡ್ಡೆ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಚಂದಾ, ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.