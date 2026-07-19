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Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ವಮಾನವನಾಗಲು ಪ್ರೇರಣೆ:ಡಾ.ಸುರೇಶ ಜಾಧವ

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ವಮಾನವನಾಗಲು ಪ್ರೇರಣೆ:ಡಾ.ಸುರೇಶ ಜಾಧವ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ,ಜು.19-ವಚನ ಮತ್ತು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳೆರಡೂ ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವಮಾನವರಾಗಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ”ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಸುರೇಶ ಜಾಧವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ವಚನ ಮತ್ತು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು, ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು ಜನಮೂಲವಾಗಿವೇ ವಿನಹ ಜಾತಿಮೂಲವಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಬವಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೊಂದಿ ಅವರು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಹಾಡುತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಕೀರ್ತನಕಾರರಾದರು ಎಂದರು. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ: ದೃಷ್ಟಿ-ಸೃಷ್ಟಿ ಕೃತಿ ಲೇಖಕರಾದ ಡಾ.ಸ್ವಾಮಿರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಹುಟ್ಟಿತು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗದ ತಳಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎನ್ನುತ” ಅಂತರಂಗದ ಕದವು ತೆರೆಯಿತಿಂದು,ಎಂತು ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದೊರಕಿತು ಎನಗೆ”ಎಂದು ವಿಜಯದಾಸರ ಹಾಡು ಹಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಲೇಖಕರ ಮತ್ತು ಓದುಗರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ:ದೃಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿ ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಅಕ್ಕೋಣೆಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಡಾ. ಶ್ರೀಶೈಲ ನಾಗರಾಳ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.ಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪರುತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಡಾ.ಗವಿಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸರಸಂಬಿ,ನಾರಾಯಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಝಳಕಿ, ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾಳಗೆ, ಡಾ.ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಹೂಗಾರ, ರೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ ದುಕಾನ, ಪೆÇ್ರೀ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರಾದ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಳಾ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

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