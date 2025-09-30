ದಾಂಡಿಯಾ:ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.30: ನಗರದ ಸಾಯಿರಾಮ ಯುವಕ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ದಾಂಡಿಯ ನೈಟ್ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರದ ವಿಎಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.
Àಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ದಾಂಡಿಯಾ ರಾಣಿ,ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ,ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್,ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು.ನಂತರ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ವರ್ಷಾ ಆರ್ ಜಾನೆ,ಉಪ ಮೇಯರ್ ತೃಪ್ತಿ ಎಸ್.ಲಾಖೆ.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್ಮಹೇಶ ಹೊಸೂರಕರ ,ರೇಣುಕಾ,ಸಂಗಮೇಶ ರಘೋಜಿ,ಶ್ವೇತಾ ಸರಾಫ್,ವಿ ಎಸ್ ಗಡದ್,
ಚನ್ನಬಸವ ದೇಶಮುಖ,ರಮೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ,ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೂಜಾರಿ.ಕಾರ್ತಿಕ ಜಮಾದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
