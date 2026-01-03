ನೃತ್ಯ ದರ್ಪಣ: ಕಲಬುರಗಿಯ ನೂಪುರ ಸಂಸ್ಕøತಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ

Kalaburgi_Newsroom
ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.3-ನಾಗಪುರದ ಅಖಿಲ ನಟರಾಜಮ್ ಆಂತರ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಂಘ (ಪ್ಯಾರಿಸ್-ಫ್ರಾನ್ಸ್‍ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಸಿಐಡಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 20ನೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ‘ನೃತ್ಯ ದರ್ಪಣ’ ಈಚೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಲಬುರಗಿ ನುಪುರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದೂಷಿ ಸೌಖ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನ, ಮೈನರ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯ ಜೋಶಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ, ಜೂನಿಯರ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಜೋಶಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

