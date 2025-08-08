ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಕಲಬುರಗಿ :ಅ.8: ನಗರದ ಆರ್.ಜೆ.ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಎಸ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಂತರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ ತಯಾರಿಸಿದ “ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ದಿನಚರಿ ” ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೋಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಜೀವನ ಮುಗಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರೀಯಾಶೀಲರಾಗಿ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸುರೇಶ ಅಕ್ಕಣ್ಣಾ ನವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನಿಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಬೋಧಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೇಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಸೇಗಳಿದ್ದರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವೇಲ್ಲಾ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೇಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ನಿರವುತ್ತ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಮೂಳೇಗಾಂವ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಭಾಗದಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ತಾವೇಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವ್ರುದ್ದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಬದುಕು ಮುಗಿಯುದಿಲ್ಲಾ, ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೋಡಗಿಸಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ನರಸಪ್ಪಾ ರಂಗೋಲಿ ಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ, ಮೇಲಿನ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ವಹಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘದ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಶೈಲಪಾ ಬೋನಾಳ, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಅರುಣಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್, ಆರ್.ಜೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬುರ್ಲಿ, ಯಾದಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲೇಯ ನಿವೃತ್ತ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಳಗೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ ಸದಸ್ಯರಾದ ಧರ್ಮರಾಜ ಜವಳಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರವೀಂದ್ರ ಸಜ್ಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 34 ಜನ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, 12 ಜನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, 5 ಜನ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಪಡೆದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಸದಸ್ಯರು, 5 ಜನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಗೊಂಡ 5 ಜನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
