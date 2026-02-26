ಸಿಯುಕೆ: ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.26: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು.
ನವದೆಹಲಿಯ ಐಸಿಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪೆÇ್ರ. ಫಣೀಂದ್ರ ಗೊಯಾರಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ, ಸೌರಶಕ್ತಿಯು ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಪಾಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯ ಘರ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ವೆಚ್ಚ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸವಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೌರ ಉದ್ಯಮಿ ಇಂದ್ರಸೇನ್ ರೆಡ್ಡಿ, “ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ, ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿನಿಮಯದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಶುತೋಷ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಎಂಎಸ್ ಎಂ ಇಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸೌರ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳಂತಹ ಹಸಿರು ಹಣಕಾಸು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಎಸ್. ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪೆÇ್ರ. ಆರ್. ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ್, ಪೆÇ್ರ. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಸುಮಾ ಶರಿಯಾ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ. ಎನ್. ಸಂದೀಪ್, ಡಾ. ದಯಾಕರ್ ಪೆಡ್ಡಿ, ಡಾ. ವೆಂಗಲರಾವ್ ಪಚವ, ಡಾ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಉಮ್ಮಲ್ಲ, ಡಾ. ಶಿವಾಂಜಲಿ ಶುಕ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ಸೌರ-ಇವಿ ಏಕೀಕರಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ಪಂಪ್ಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವರ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಅರ್ಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ನೀತಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಅನೇಕ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಎನ್. ಸಂದೀಪ್, ಡಾ. ದಯಾಕರ್ ಪೆದ್ದಿ, ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂ ಬೆಳ್ಳಿ, ಡಾ. ಬಸವರಾಜ್ ಎಂ ಎಸ್, ಇತರ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.26: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು.