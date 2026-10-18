ದಕ್ಷಿಣವಲಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಸಿಯುಕೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಸಜ್ಜು

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.18: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಸಿ.ಯು.ಕೆ.) ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಂಡವು 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬಿ.ವಿ.ಬಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಅಂತರ್-ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ.
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಇಂದು ಸಿ.ಯು.ಕೆ. ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಕುಲಸಚಿವ ಪೆÇ್ರ. ಆರ್. ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ, ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು, ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿಯೂ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಅನುಭವ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಅವರು ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಸಿ.ಯು.ಕೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ವಿ. ಸಾಯಿ ಅಭಿನವ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ. ಮೌನಿಕಾ ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.18: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಸಿ.ಯು.ಕೆ.) ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಂಡವು 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬಿ.ವಿ.ಬಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಅಂತರ್-ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ.