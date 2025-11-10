ಇಟಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಿಯುಕೆ ಕುಲಸಚಿವ ಆರ್. ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.11: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಪೆÇ್ರ. ಆರ್. ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಾವಶೇಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಗಮದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಲಿಯ ಪಿಸಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ರಿಂದ 5-7, ವರೆಗೆ ನಡೆದ ‘ದಿ ಮೈಕ್ರೋಪೇಲಿಯಂಟಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ’ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋವಿಜ್ಞಾನವೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಾವಶೇಷಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಾವಶೇಷಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೈಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಒಣ (ಶುಷ್ಕ) ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚದ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ತೈಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮವಾದ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಪೆರ್Çರೇಶನ್ದÀ ಹಣಕಾಸಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ (ಎಂಎಂಟಿ) ತೈಲ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಆದರೆ ನಿವ್ವಳÀ ಆದಾಯದ ಏರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. 2001 ರಿಂದ 2024ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಎನ್ಜಿಸಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಟ್ಟು ತೈಲ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸತತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಾವಶೇಷಗಳ ಶೇಖರಣೆಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತೈಲ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಸೂಚಿಸಿದೆ.