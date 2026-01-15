ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.15:ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಯಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಐಇಇಇ (ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ) ಮ್ಯಾಪ್ಕಾನ್2025 ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 45 ದೇಶಗಳಿಂದ, 1,800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ, ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್, ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಬಿ. ಕೆ. ದಾಸ್, ಹಿರಿಯ ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಗೌತಮ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ “ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಐಇಇಇ-ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಖೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹನ್ನೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಪೆÇ್ರ. ಪರಮೇಶ ಮತ್ತು ಡಾ. ನೃಸಿಂಗ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಡಾ. ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಐಇಇಇ ಮ್ಯಾಪ್ಕಾನ್2025 ರ ಕೋರ್ ತಂಡದ ಸಂಘಟಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ರೂ1.52 ಲಕ್ಷದ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುದಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಿಯುಕೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಚಿತ ನೋಂದಣಿ, ವಸತಿ, ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಲೇಜರ್, ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್, ಪ್ರಯಾಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆ ಕೂಪನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಯುಕೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಸೌಜನ್ಯ ಅವರು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರೂ.80,000 ಗಳ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಂತರ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕುಲಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು “ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047” ಸಾಧನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಸಿಯುಕೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಐಇಇಇ ಮ್ಯಾಪ್ಕಾನ್ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪೆÇ್ರ. ಪರಮೇಶ ಮತ್ತು ಡಾ. ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
