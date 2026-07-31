ಕಲಬುರಗಿ,ಜು 31: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದ ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ನಗರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧಕರ ಜಾಲ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ವಿ.ವಿ.ಯ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ “ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿ.ವಿ.ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಕುಲಸಚಿವ ಪೆÇ್ರ. ಆರ್.ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪೆÇೀಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ರಾದ ಪೆÇ್ರ. ಎಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಬಾಬು ನಲ್ಲುಸಾಮಿ, ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸಿಯುಕೆ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ.ತೇಜಸ್ವಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಾದ ಪೆÇ್ರ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಲಾಂ, ಡಾ. ಲಿಂಗದೇವರು ಎಂ., ಡಾ. ಅರ್ಚನಾ ಕುಜೂರ್, ಡಾ. ಕೆ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಡಾ. ರೋಶನಿ ಪಟೇಲ್, ಡಾ. ಎಂ. ಅಲೀಂ ಪಾಷಾ, ಡಾ. ಬಿ. ಮಹಾಲಿಂಗಂ, ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿ.ಸಿ.ಟಿ., ಡಾ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಐಸಿಇಇಎ ಮೊದಲ ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿ.ವಿ.ಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಹ ಮಾರ್ಚ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಈ ಮುಂಬರುವ ಸಮ್ಮೇಳನವು -ಐಸಿಇಇಎ2026 ರ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಿಂದ 28, 2026 ರವರೆಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಧಿಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಸಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಭೂ-ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಪರಿಸರದ ಅವನತಿ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾನವನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ, ಸಂವಾದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶದ ಸಂಶೋಧಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಭೂ-ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಸಾಗರ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಪರಿಸರದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮಗಳು, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಯುಕೆಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಬಾಬು ನಲ್ಲುಸಾಮಿ ಮೊಬೈಲ್: 9945594842, ಇಮೇಲ್: babun@cuk.ac.in | iceea@cuk.ac.in, ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಡಾ. ಜೊನಾಥನ್ ಮಾಥುಸ್ವಾಮಿ ಪಿ. ಇಮೇಲ್:mpjonathan7@yahoo.com ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಜು 31: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದ ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ನಗರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧಕರ ಜಾಲ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ವಿ.ವಿ.ಯ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ “ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಲಿದೆ.