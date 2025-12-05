ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.5: ಕರ್ನಾಟಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಸಿಯುಕೆ) ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಪಬ್ಬತಿಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಮಧುಷ್ಮಿತಾ ಹತಿಮುರಿಯಾಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತುತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಎಸ್ಟಿ) ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಿಂದ 6, 2026 ರವರೆಗೆಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 17 ನೇ ಹೋಪ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಡೀನ್ ಪ್ರೊ.
Éವೆಂಕಟರಮಣದೊಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಜಪಾನ್ನತ್ಸುಕುಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಅವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಿಣ್ವಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸುಸ್ಥಿರ ದ್ರಾವಕಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಧಾನ” ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವುಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಡಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಪ್ರಯಾಣದಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭಾರತದಡಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತುಜಪಾನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಜೆಎಸ್ಪಿಎಸ್), ಜಪಾನ್ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಭರಿಸಲಿವೆ ಎಂದುಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಯುಕೆಯ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕುಲಸಚಿವ ಪೆÇ್ರ. ಆರ್ಆರ್ ಬಿರಾದಾರ ಮತ್ತುರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಎಲ್ಲಾಅಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
