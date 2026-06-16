ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ.16: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು (ಸಿಯುಕೆ) 2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (ಪಿಜಿ) ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ, ನಿಖರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಪೆÇೀರ್ಟಲ್ ಆರಂಭಿಸಿತು.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ದಕ್ಷತೆ, ನಿಖರತೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ನೂತನ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಭಾಗವಾರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾರು, ಸೀಟುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಪಿಜಿ ಪ್ರವೇಶದ ಸುತ್ತುಗಳು, ವರ್ಗ,ಜಾತಿವಾರು ಹಾಗೂ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೆÇೀರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಈ ನೂತನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಯೋಜಕರ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಲೀಕೇಷನ್ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಿ.ವಿ.ಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವಿಭಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಪೆÇ್ರ. ಕೆ. ಹನುಮೇಗೌಡ, ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ ಚನ್ನವೀರ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವ ಪೆÇ್ರ. ಆರ್. ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ್, ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕಪೆÇ್ರ. ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಸಂಯೋಜಕ ಪೆÇ್ರ. ಜಿ. ಆರ್. ಅಂಗಡಿ, ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ಪರಶುರಾಮ ಎಂ. ಕಾಂಬಳೆ, ಸಮರ್ಥ್ ಪೆÇೀರ್ಟಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸುರಜಿತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಡೀನ್ರು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಭೋದಕ,ಭೋದಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ.16: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು (ಸಿಯುಕೆ) 2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (ಪಿಜಿ) ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ, ನಿಖರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಪೆÇೀರ್ಟಲ್ ಆರಂಭಿಸಿತು.