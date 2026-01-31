ಸಿಯುಕೆಯ ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.31-“ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಅಂತರ್ಜಲ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ” ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರಸಂವೇದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ “ಸಿಯುಕೆಯ ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಯೋಜನೆಯ” ಕುರಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಅವರು, “ವರದಿಯು ಸಿಯುಕೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಯುಕೆ ಬಸಾಲ್ಟಿಕ್ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮುರಿತಗಳು, ಕೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪೀಡಿತ ವಲಯಗಳಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಸರಂಧ್ರತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಿಐಎಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಮೀಟರ್, ಭೂಗತ ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಜೊತೆಗೆ ದೃಢವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ” ಎಂದರು.
ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, &quoಣ;ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಟ್ಟಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆ, ಅತಿಯಾದ ಹೊರೆಯ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಮರುತುಂಬುವಿಕೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಜಲಚರ ದಪ್ಪ, ಹರಿವಿನ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂ-ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕೃತಕ ಮರುತುಂಬುವಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಸಣ್ಣ ಚೆಕ್ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ನೆಲಮಟ್ಟದ ಜಲಾಶಯಗಳು, ಕಂದಕ ರಚನೆಗಳು, ಸ್ಟಾಪ್ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಬಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಮೇಲ್ಮೈ ಡೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ 21 ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 150-200 ಮೀಟರ್ ಆಳದವರೆಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೊಡಿದರೆ ನೀರು ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ “ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಯುಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರಸಂವೇದಿ ಕೇಂದ್ರವು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿರಿನ ಸುಸ್ಥಿರನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಈ ವರದಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಛೇರಮನಡಾ. ವಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಸ್ಥಿರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು, ಮರ ನೆಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಯುಕೆಯ ಪೆÇ್ರ.ಚನ್ನವೀರ ಆರ್.ಎಂ, ಡಾ.ತೇಜಸ್ವಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ಡಾ.ಕವಿಶಂಕರ್ ಗವ್ಲಿ, ಡಾ.ಪದ್ಮಯ್ಯ, ಡಾ.ಗಣಪತಿ ಬಿ ಸಿನ್ನೂರ, ಶಿವಕುಮಾರ,ಮಹಾಂತಗೌಡ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರಸಂವೇದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಡಾ. ರಾಜಶ್ರೀ ಸಹಾ, ತುಷಾರ್ ವಾಂಖೆಡೆ, ಅಭಿನವ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸನಿತ ಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
