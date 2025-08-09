ಸಿಯುಕೆ: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನದ ಆಯಾಮಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.9:ವಕೀಲರು ಜೀವಮಾನದ ಓದುಗರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲು ಕಲಿಯುವವರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಓದುವುದು ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರದೆ, ಪವಿತ್ರ ಪೆÇೀಜೆಯಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪೆÇ್ರ. ಜಿ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನದ ಆಯಾಮಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನದ ಮೂಲವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಇಂಧನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದಂತಕಥೆ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಾದವನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂತೋಷದಾಯಕ, ಜಾಗರೂಕ ಓದುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪೆÇ್ರ. ಟಿ.ಆರ್. ಮಾರುತಿ, ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ್ ಎಂ. ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಡಾ. ರೇಣುಕಾ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಡಾ. ಅನಂತ್ ಡಿ. ಚಿಂಚುರೆ ವಂದಿಸಿದರು. ಡಾ. ಜಯಂತ್ ಬೋರುವಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.9:ವಕೀಲರು ಜೀವಮಾನದ ಓದುಗರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲು ಕಲಿಯುವವರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಓದುವುದು ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರದೆ, ಪವಿತ್ರ ಪೆÇೀಜೆಯಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪೆÇ್ರ. ಜಿ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನದ ಆಯಾಮಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನದ ಮೂಲವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಇಂಧನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದಂತಕಥೆ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಾದವನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂತೋಷದಾಯಕ, ಜಾಗರೂಕ ಓದುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.