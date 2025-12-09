ಸಿಯುಕೆ: ಅಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.9: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾರಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಿಯುಕೆ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ಏಕೀಕರಣ ಕುರಿತು ಎಐಸಿಟಿಇ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಒಂದು ವಾರದ ಅಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಡಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೆಷಿನ್ ಲನಿರ್ಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಚಾಜಿರ್ಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಧನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಐ-ಚಾಲಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕ ಹಾಗು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪೆÇ್ರ. ಅಮರೇಂದ್ರ ಮತ್ಸ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ-ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಪೆÇ್ರ. ಪರಮೇಶ, ಡಾ. ಮೋದಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಸಾದ್, ಡಾ. ಉದಯ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾ. ಸುಧೀರ, ಡಾ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
