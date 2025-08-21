ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಬೆಳೆಗಳು

ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ
ಚಿತ್ತಾಪುರ; ಅ.21:ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಬೆಳೆಗಳು ಬಂಪರ್ ಇಳುವರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ರಾಶಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳು ರೈತನ ಮನೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿವೆ.
ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ರೈತರ ಕೈಗೆಟುಕಿದರೆ, ಉದ್ದು ಮಳೆಯಿಂದ ರಾಶಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಳುಗಳು ನೆನೆದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈತರು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ರೈತನಿಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಲು ಆಗದೇ ರಾಶಿಯೂ ಮಾಡಲಾಗದೇ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಳಿದುಳಿದ ಬೆಳೆ ರಾಶಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಮಳೆ ಬಿಡುವು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉದ್ದಿನ ರಾಶಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಕಾಡಿದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಬಾರಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹೆಸರು, 7 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಉದ್ದು,
50 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸೋಯಾ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯುವ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 59 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೂ ಮಳೆರಾಯನ ಕಾಟ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೋಯಾ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಉದ್ದು, ಹೆಸರು ಹಾಳಾದರೆ ಈಗ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸೋಯಾ ಮತ್ತು ತೂಗರಿ ಬೆಳೆಗೂ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿತ್ತನೆಯಾದಾಗ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೋಂದು ಕಡೆ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ರಾಶಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಳುಗಳು ನೆನೆದು ಮೊಳಕೆಯೊಡುಯುತ್ತಿವೆ. ಕೂಡಲೇ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು.
ಮೌನೇಶ ಭಂಕಲಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ.
ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ
ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೆಳೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ರೈತರು ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್’ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಕರಣಕುಮಾರ ಮಾವನೂರ್
ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ.