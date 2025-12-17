ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮಾಸ ಆಚರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.17: ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮಾಸ 2025 ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ವಿರೋಧಿ ದಿನದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಗರದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸಿಪಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸುಬೇದಾರ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಜಾಗೃತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಆಶಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸುವ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಕಿರಣ್ ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದರು.
ಅಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುದರ್ಶನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಶರಣ್ ಎಸ್ ಸಿ, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಆಕಾಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಹಿರೇಮಠ, ಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್, ಪ್ರಭಾ ಹೂಗರ್, ಬಂದಾನ ಚಟರ್ಜಿ, ವಿವೇಕ್ ಹೆಚ್, ಮತ್ತು ಹೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
