ಅಫಜಲಪುರ: ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೌಲಭ್ಯ ವದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಾಲ ಪಡೆದು ರೈತರು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಂ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ.ರೈತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೈತರ ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು,ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆಯೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ,ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಕಾರಿ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆತಿರುವುದನ್ನು ರೈತರು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಡಿಒ ಚಾಂದಪಾಷಾ ಅನ್ಸಾರಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಜಮಾದಾರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕರಜಗಿ, ಶಿವಾನಂದ ಗಾಡಿಸಾಹುಕಾರ, ಸರ್ವರ್ ಜಬ್ಬಾರ, ಸಾಹೇಬಗೌಡ, ಸಿದ್ದು ಶಿರಸಗಿ, ಅಸ್ಪಾಕ್ ಬಂದರವಾಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅತನೂರ, ಚಾಂದಪಾಷಾ, ಶರಣು ಈಶ್ವರಗೊಂಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುತ್ತಪ್ಪಗೋಳ, ಬಸವರಾಜ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್, ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಲಿಂಗಶೇಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಾಬಾದಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುತ್ತಪ್ಪಗೋಳ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಈಶ್ವರಗೊಂಡ, ಶರಣಪ್ಪ ವಡಗೇರಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.
ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು,ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ರೈತರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣೀಕವಾಗಿ
ರೈತರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ.
-ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ
ಅದ್ಯಕ್ಷರು, ಪಿಎಲ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಫಜಲಪುರ