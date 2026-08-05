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ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೋಷಕರು-ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ: ಹಿರೇಮಠ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಕಮಲನಗರ:ಆ.೫: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಭಾಗಿರಥಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮನೋಜಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪಾಲಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವುದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರ. ಅವರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಚನ್ನಬಸವ ಘಾಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶಿಳನೆಗೆ ಪಾಲಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಕಗಳಿಸಲು ಒತ್ತಡ ಹ್ಭೆರದಂತೆ ಪಾಲಕರು ಗಮನಹರಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ದೂರ ವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರೀಯಂಕಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಪಾಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ, ಸಂತೋಷ, ದಿಲಿಪ ಬಿರಾದಾರ, ಬಾಲಾಜಿ ವಾಡೆಕರ್, ಕಿಶೋರ ಪಾಟೀಲ, ಕಾವೇರಿ ಕಾರಬರಿ, ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು ಇದ್ದರು.ವಿವೇಕಾನಂದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ರೇಖಾ ಕೊಂಡಿಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶೇಖರ ಖೇಳಗೆ ವಂದಿಸಿದರು.

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