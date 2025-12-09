ದೀಪಾ ಭಾಸ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಾಳೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.9-ನಗರದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ.10 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕøತ ಹಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪುಸ್ತಕದ ಅನುವಾದಕಿ ದೀಪಾ ಭಾಸ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕತೆಗಾರ್ತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಹೊನಗುಂಟಿಕರ್, ಪ್ರೊ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಪೋತೆ, ಬೋಡೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಸಾಜಿ, ಎಂ.ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಈ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ನ ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಠ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
