Tuesday, May 5, 2026
ರಾಜ್ಯದ ಎರಡೂ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ಗೆ ಜಯಬೇರಿ: ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಟೀಲ್ ಹರ್ಷ

Kalaburgi_Newsroom
ಕಲಬುರಗಿ:ಮೇ.5:ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೇರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಜಯಗಳಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂತಸ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಸಕರಾದ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 3 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ದೊರಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ಟೆಸ್ಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಪಾಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೆಲುವು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಾವು ಉಭಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಬ್ಬರ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ, ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಜನ ಬೆಬಂಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆಂದೂ ಪಾಟೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

